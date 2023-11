Klartext: BVB reagiert auf Brandt-Gerüchte

Borussia Dortmund wird Julian Brandt (27) in absehbarer Zeit keine Freigabe erteilen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl beantwortet die jüngsten Wechselgerüchte gegenüber der ‚Bild‘ mit klaren Worten: „Wir haben nicht umsonst mit Julian Brandt erst im April langfristig bis 2026 verlängert. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Deshalb ist ein Wechsel überhaupt kein Thema.“

Keine Chance also für die englischen Interessenten. Zuletzt wurde der deutsche Nationalspieler mit dem ambitionierten Premier League-Duo FC Arsenal und Newcastle United in Verbindung gebracht. Einen Transfer können sich aber sowohl die Klubs als auch Brandt selbst, dem ohnehin kein inniger Wechselwunsch nachgesagt wird, aus den Köpfen schlagen.

BVB: Rückendeckung für Terzic

Alles andere als ein Wechselverbot wäre angesichts der aktuellen Form des so vielseitigen offensiven Mittelfeldspielers auch verwunderlich. In dieser Spielzeit zählt Brandt zu den besten Akteuren seiner Mannschaft, die Formschwankungen der ersten BVB-Jahre sind längst Geschichte. Sechs Tore und fünf Vorlagen in 16 Saisonspielen sprechen eine deutliche Sprache.