Juve: Zakaria soll gehen

Denis Zakaria hat wohl keine Zukunft bei Juventus Turin. Wie der ‚London Evening Standard‘ berichtet, wollen die Bianconeri den zentralen Mittelfeldspieler im nächsten Sommer unbedingt zu Geld machen. Aktuell ist Zakaria an den FC Chelsea verliehen. Die Blues besitzen eine Kaufoption in Höhe von 28 Millionen Euro plus fünf weiteren Millionen an möglichen Boni. Sollte Chelsea die Option nicht ziehen, hofft Juve auf einen anderen Abnehmer aus England.

In der aktuellen Spielzeit kommt der Schweizer in der Premier League erst auf vier Einsätze. Zuletzt fiel Zakaria verletzungsbedingt aus. Mitte Dezember hatte der 26-Jährige seine Hoffnung auf einen Verbleib bei den Blues noch nicht aufgegeben. Damals sagte Zakaria: „Ich muss noch einige Dinge verbessern und dem Trainer zeigen, was ich kann. Wenn ich spielen darf, muss ich zeigen, dass ich gut bin. Bisher hat es noch nicht gereicht, aber ich arbeite hart.“

