Real: Vázquez-Entscheidung schon gefallen?

Lucas Vázquez plant offenbar seinen Abschied von Real Madrid. Wie der Radiosender ‚Cadena SER‘ berichtet, hat sich der 29-Jährige dazu entschieden, seine Zelte beim spanischen Rekordmeister im Sommer abzubrechen. Vázquez' Vertrag läuft zum Saisonende aus.

Knackpunkt in den Verhandlungen um eine Verlängerung ist dem Vernehmen nach das Gehalt. Während das Eigengewächs eine Erhöhung im Sinn hat, will Real das Salär coronabedingt kürzen. Vázquez absolvierte in dieser Saison bislang 27 Pflichtspiele. Interesse an einer Verpflichtung wird dem AC Mailand, Manchester United, Tottenham Hotspur und Atlético Madrid nachgesagt.