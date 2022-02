Fünfjahreswertung: Leipzig sorgt für Schadensbegrenzung

Die gute Nachricht aus Bundesliga-Sicht: Mit Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig sind noch immer drei starke deutsche Mannschaften im Europa League-Achtelfinale vertreten. Die schlechte: Mit Borussia Dortmund schied das größte Kaliber bereits in der Zwischenrunde gegen die Glasgow Rangers aus.

Dadurch gibt es für die Bundesliga auch in dieser Woche kein echtes Vorankommen in der Fünfjahreswertung. RB Leipzig hielt den Schaden mit seinem 3:1 gegen Real Sociedad in Grenzen. Trotz der Pleite in San Sebastián machen die Spanier einen ordentlichen Satz im Saisonranking. Dank Barça und Co. geht es von 13.000 Punkten hoch auf 14.142.

Premier League führt

Neuer Spitzenreiter dieser Spielzeit sind die gewohnt starken Engländer (15.714), die auch dank des 2:0-Erfolgs des FC Chelsea gegen den OSC Lille in der Champions League die französische Ligue 1 (15.416) kassieren. Die Eredivisie (15.600) springt mit dem 2:2-Unentschieden von Ajax Amsterdam gegen Benfica auf einen herausragenden zweiten Platz.

Die Italiener (12.857) können den Abstand zur Bundesliga (12.642) minimal ausbauen. Die portugiesische Liga (10.916) überspringt die Zehn-Punkte-Marke und zieht an Österreich (10.000) vorbei. Weil die kleineren Verbände nun weitestgehend aus dem Rennen sind, gibt es dahinter nur noch wenige Veränderungen.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 101.355 (20.071)

2 Spanien 91.855 (19.714)

3 Italien 74.045 (17.333)

4 Deutschland 71.641 (9.857)

5 Frankreich 57.081 (11.500)

6 Portugal 51.382 (9.666)

7 Niederlande 45.700 (2.900)

8 Österreich 38.450 (9.750)

9 Schottland 34.900 (4.000)

10 Russland 34.482 (12.600)

Saisonwertung 2021/22