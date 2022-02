„Bravissimo“: Katalanische Presse feiert Barças Europa-Comeback

Zuletzt ging es schon in der Liga aufwärts beim FC Barcelona. Mit 4:1 gewannen die Katalanen am Wochenende beim FC Valencia und verzückten so die heimische Presse. Gestern Abend setzte das Team von Xavi dann noch einen drauf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 4:2-Sieg bei der SSC Neapel erinnerte in seiner Dominanz an bessere Zeiten. Das frisch eingekaufte Sturmtrio aus Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang und Ferran Torres überzeugte erneut und die katalanischen Sportzeitungen sind begeistert.

De Jongs „Delikatesse“

„Bravissimo!“, titelt etwa die ‚Mundo Deportivo‘, die das zwischenzeitliche 2:0 von Frenkie de Jong per Weitschuss-Schlenzer als „Delikatesse“ bezeichnet. Mit „Barça olé!“ übt sich auch die ‚Sport‘ nicht in Zurückhaltung. Die Blaugrana seien nun der Favorit auf den Europa League-Titel.

Das 1:1 aus dem Hinspiel – auch damals war Barça schon die bessere Mannschaft – egalisierten die Spanier nun also auswärts. Neapel steht in der Serie A einen Punkt hinter der Spitze auf Rang drei, ist also keine Laufkundschaft. Das gibt noch mehr Hoffnung, dass Barça nach dem blamablen Vorrunden-Aus in der Champions League das schnelle Comeback in Europas Elite schafft.