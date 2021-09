Real: Marcelo im Winter weg?

Real Madrid würde sich wohl gerne zeitnah von Linksverteidiger Marcelo trennen. „Sie planen nicht mit ihm, denn Ferland Mendy und Miguel Gutiérrez haben die Nase vorn. Marcelo ist nur noch dritte Wahl. Ancelotti hat ihm gesagt, dass er nicht mehr mit ihm plant und der Verein prüft die Möglichkeit, dass er schon im Winter geht“, so der spanische Journalist Eduardo Inda in der TV-Sendung ‚El Chiringuito‘.

Marcelo kam in dieser Spielzeit erst eine Minute zum Einsatz. Zuletzt kursierten Meldungen über einen möglichen Wechsel in die Türkei, doch mittlerweile hat auch das Transferfenster in der Süper Lig geschlossen. Der Kontrakt des 33-jährigen Brasilianers in Madrid läuft zum Saisonende aus.