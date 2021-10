Newcastle: Favre soll es richten

Hoch hinaus wollen sie bei Newcastle United mit den Millionen aus Saudi-Arabien. Die Realität heißt derzeit noch Abstiegskampf, die Magpies stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz der Premier League. Schnellstmöglich will der NUFC deshalb die Weichen auf eine erfolgreiche Zukunft stellen.

Und da das Transferfenster erst im Januar öffnet, wird zuerst an der Stellschraube am Trainerstuhl gedreht. Steve Bruce musste Mittwoch seinen Hut nehmen, Co-Trainer Graeme Jones übernimmt interimsweise. An der großen Lösung wird hinter den Kulissen gebastelt.

Favre im Anflug?

Nach Informationen der ‚Bild‘ ist Lucien Favre der Favorit auf den Posten, es bahne sich „ein echter Hammer“ an und „vieles“ spreche dafür, dass spätestens in der kommenden Woche Favre als neuer Newcastle-Coach präsentiert werde. Bei den Verhandlungen gehe es nun in die finale Phase. Plan B ist Paulo Fonseca (zuletzt AS Rom).

Favre ist seit seinem Aus bei Borussia Dortmund vor knapp einem Jahr vereinslos, stand zwischenzeitlich unmittelbar vor der Unterschrift bei Crystal Palace. Über Umwege könnte der 63-jährige Schweizer nun also doch noch in der Premier League landen.