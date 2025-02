Wütender Motta zerlegt Juve-Profis

Thiago Motta sieht nach dem blamablen Aus im Viertelfinale der Coppa Italia gegen Kellerkind FC Empoli (3:5 n.E.) unruhigen Zeiten entgegen. Der Coach von Juventus Turin ging nach der Partie gegenüber ‚Sportmediaset‘ zu einem Frontalangriff auf seine Spieler über, die wie auch in den Champions League-Playoffs gegen die PSV Eindhoven (2:1, 1:3 n.V.) seiner Meinung nach nicht die nötige Mentalität an den Tag gelegt hatten: „Wir haben eine erste Halbzeit gespielt, für die ich mich schäme. Wir können alles falsch machen, aber an Einstellung und Kampfgeist darf es nicht fehlen. Und dann bin ich es, der einen Fehler macht, weil ich den Spielern nicht klargemacht habe, wie wichtig dieses Spiel ist und wie wichtig es ist, dieses Trikot zu tragen.“

Angesichts von acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand in der Serie A droht den Bianconeri eine titellose Saison. Gerade daher sei das Spiel für alle im Verein so wichtig gewesen. „Wir haben gegen Empoli gespielt, das sogar einige Stammspieler geschont hat. Das ist inakzeptabel. Man muss sich nur bei den Fans, dem Verein und der Geschichte dieses Klubs entschuldigen. Wir haben den Tiefpunkt erreicht. Ich hoffe, dass die Kritik wirklich hart sein wird. Das Publikum war viel zu nett zu uns, nachdem, was wir in der ersten Halbzeit geleistet haben. Ich hoffe auf eine sofortige Reaktion der Spieler“, so Motta.