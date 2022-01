Guilavogui: Lieber Bordeaux als Galatasaray

Josuha Guilavogui hat Galatasaray offenbar einen Korb gegeben. Wie ‚L’Équipe‘ und ‚Goal.com‘ übereinstimmend berichten, lehnte der 31-jährige Noch-Wolfsburger einen Transfer an den Bosporus ab. Guilavoguis bevorzugtes Ziel ist Girondins Bordeaux. FT erfuhr unter Woche vom Interesse des Ligue 1-Klubs – der Franzose selbst soll sich mit Girondins bereits einig sein.

Noch ist der Transfer aber nicht in trockenen Tüchern, schließlich muss sich Bordeaux noch mit dem VfL Wolfsburg arrangieren. Bis Sommer 2023 ist Guilavoguis Vertrag dort noch datiert. VfL-Trainer Florian Kohfeldt hatte zuletzt keine Verwendung mehr für den Sechser, allzu große Steine dürften Guilavogui also nicht in den Weg gelegt werden.