Atlético: Koke vor Verlängerung

Atlético Madrid arbeitet an einer Vertragsverlängerung mit Kapitän Koke. Übereinstimmenden spanischen Medienberichten zufolge machen die Parteien in der Causa große Fortschritte, eine Einigung sei in greifbarer Nähe. Das laufende Arbeitspapier des zentralen Mittelfeldspielers ist nur noch bis zum Sommer gültig.

Die Colchoneros blicken einem großen Kaderumbruch entgegen. Koke soll allerdings – genauso wie Innenverteidiger Stefan Savic (33) – in den eigenen Reihen gehalten werden. Der 32-jährige Nationalspieler wuchs in Madrid auf, durchlief die Jugendabteilung von Atlético und avancierte zur Klublegende. Mittlerweile hat der Spanier 622 Pflichtspieleinsätze (162 Scorerpunkte) auf dem Buckel.