Griezmann bleibt Atlético treu

Antoine Griezmann läuft auch in Zukunft weiter für Atlético Madrid auf. Wie die Rojiblancos bekanntgeben, verlängert der Offensivspieler seinen Vertrag bis 2027. Anfang des Jahres gab es noch Gerüchte über einen Wechsel des Franzosen in die MLS, dieser hat sich nun vorerst zerschlagen.

Griezmann ist mit 197 Toren Rekordtorschütze der Colchoneros. In der abgelaufenen Spielzeit stand der 34-Jährige in der La Liga in jedem Spiel auf dem Rasen.