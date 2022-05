VfB reagiert auf Bayern-Interesse an Ulrich

Der VfB Stuttgart würde das umworbene Eigengewächs Laurin Ulrich gerne halten. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt Nachwuchschef Thomas Krücken: „Laurin hat noch zwei Jahre Vertrag bei uns und wir sind in guten Gesprächen über eine vorzeitige Verlängerung. Dass er durch seine guten Leistungen Begehrlichkeiten weckt, ist nicht verwunderlich.“

Interesse an Ulrich bekundet der FC Bayern. Vertraglich ist der 17-jährige Offensivmann noch bis 2023 an den VfB gebunden. Die Schwaben wollen den U17-Nationalspieler behutsam an die Profis heranführen und langfristig mit ihm zusammenarbeiten. Per Option kann der Klub den Kontrakt bis 2024 ausdehnen.