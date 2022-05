FC Bayern: VfB-Juwel Ulrich im Visier

Am Cannstatter Wasen weiß man nicht so recht, wohin mit den Gefühlen. In der Bundesliga schwebt man wieder einmal in akuter Abstiegsgefahr. Die langfristige Perspektive scheint dagegen weitaus rosiger, hat man doch in den vergangenen Jahren etliche verheißungsvolle Talente an Land ziehen können. Und auch im eigenen Nachwuchs tummeln sich viele Hochbegabte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die U19 war lange auf Meisterkurs und steht nach einer mehr als ordentlichen Saison mittlerweile auf Rang vier der Bundesliga Süd/Südwest. Die U17 ist noch stärker und konnte mit zwei Siegen gegen Hertha BSC im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft den Einzug ins Finale klarmachen. Ein Spieler ragt aus dem starken Kollektiv besonders heraus: Laurin Ulrich.

Der offensive Mittelfeldspieler ist schnell, trickreich, technisch versiert und torgefährlich. Acht Treffer und fünf Assists in 18 Einsätzen plus zwei Tore gegen Hertha im Halbfinale belegen seinen ausgeprägten Zug in Richtung Strafraum. Ulrich ist aufgrund seiner breit angelegten Fähigkeiten zudem vielseitig einsetzbar, kann sowohl hinter den Spitzen als auch auf dem offensiven Flügel zum Einsatz kommen.

Bayern ist dran

Qualitäten, die sich auch bis ins 220 Kilometer südöstlich gelegene München herumgesprochen haben. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern-Insider‘ hervorgeht, steht der Name Ulrich beim FC Bayern auf dem Zettel. Der Draht zum 17-Jährigen ist kurz, Berater ist Roman Rummenigge, der Sohn des einstigen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge.

Vertraglich ist Ulrich noch bis 2023 an den VfB gebunden. Die Schwaben wollen den U17-Nationalspieler behutsam an die Profis heranführen und langfristig zusammenarbeiten. Per Option könnte der Klub den Kontrakt bis 2024 ausdehnen. Mittelfristig wird die Perspektive ausschlaggebend sein, wie lange Ulrich in Stuttgart bleibt. Der Klassenerhalt würde die Chancen sicher nicht schmälern.