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Trainerliebling: Union holt Imeri

von Martin Schmitz - Quelle: fc-union-berlin.de
1 min.
Kastriot Imeri freut sich über die gewonnene Meisterschaft mit dem FC Thun @Maxppp

Union Berlin schlägt nochmal auf dem Transfermarkt zu und erfüllt Trainer Mauro Lustrinelli seinen Wunsch. Wie die Köpenicker bekanntgeben, wechselt Mittelfeldspieler Kastriot Imeri (26) vom BSC Young Boys nach Berlin. Dem Vernehmen nach fließen 2,4 Millionen Euro Ablöse. „Kastriot ist ein technisch starker und variabler Offensivspieler, der sowohl zwischen den Linien als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann. Dass er mit Mauro bereits sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat, wird ihm die Integration erleichtern und kann helfen, dass er seine Qualitäten bei uns schnell einbringen kann“, lässt sich Sportgeschäftsführer Horst Heldt zitieren.

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Imeri hatte während seiner Leihe zum FC Thun in der vergangenen Saison bereits unter Lustrinelli gespielt und mit dem Aufsteiger sensationell die Schweizer Meisterschaft geholt. „Der Wechsel zu Union ist für mich eine große Herausforderung und zugleich eine enorme Chance. Die Bundesliga gehört zu den stärksten Ligen der Welt. Dort mit Union erfolgreich zu sein, ist eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle. Ein weiterer wichtiger Faktor war für mich die Aussicht, wieder mit Mauro zusammenzuarbeiten“, so der Rechtsfuß.

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