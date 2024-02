Herrmann spricht über Karriereende

Ob Patrick Herrmann im Sommer die Fußballschuhe an den Nagel hängen wird, ist noch unklar. In jedem Fall will er Borussia Mönchengladbach treu bleiben. „Ich kann es noch nicht zu 100 Prozent sagen, man weiß ja, wie das Fußballgeschäft ist. Aber ja, es kann sein, dass im Sommer Ende ist. Ich muss da auch ehrlich zu mir selbst sein und mich fragen, ob mein Körper das noch mitmacht“, so der 32-Jährige im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘. Zuletzt hatte der Außenbahnspieler der Fohlen regelmäßig mit Kniebeschwerden zu kämpfen.

Herrmann möchte nach seiner Profikarriere weiter im Fußball arbeiten. In welcher Funktion der zweifache deutsche Nationalspieler agieren könnte, ist allerdings noch ungewiss. „Ich würde gerne weiterhin etwas im Verein machen. Wir müssen uns aber noch zusammensetzen, was genau das sein könnte, bisher haben wir nur lose gesprochen.“ Aktuell stehe ein Posten als Cheftrainer, egal an welcher Stelle, noch nicht zur Debatte.