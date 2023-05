Feyenoord: Slot-Nachfolger gefunden?

Trainer Jon Dahl Tomasson von den Blackburn Rovers steht wohl bei Feyenoord Rotterdam auf dem Zettel. Wie ‚The Sun‘ berichtet, will Feyenoord Tomasson unbedingt als Nachfolger für den wahrscheinlich abgehenden Meister-Trainer Arne Slot (44) verpflichten. Dieser war zuletzt bei den Tottenham Hotspur im Gespräch und ist nur noch einer von zwei verbliebenen Kandidaten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In seiner ersten Saison bei den Rovers konnte der Däne und Ex-Stuttgarter Tomasson in der Championship sofort sportlich überzeugen. Mit Punktgleichheit und lediglich dem schlechteren Torverhältnis verpasste man nur knapp die Play-Offs um den Aufstieg in die Premier League. Wie es für den 46-Jährigen weitergeht, bleibt abzuwarten. Vor Blackburn coachte Tomasson in Schweden von 2019 bis 2021 Malmö FF und holte zweimal in Folge den Meistertitel.

Lese-Tipp

Slot kommentiert Tottenham-Gerüchte