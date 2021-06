England - Kroatien: So könnt ihr das EM-Spiel live sehen

Mit einem von Starspielern und Ausnahmetalenten gespickten Kader möchte das Mutterland des Fußballs endlich den ersten EM-Titel zu sich nach Hause holen. Und die Chancen dürften für England gar nicht mal schlecht stehen. Nahezu auf jeder Position sind die Three Lions sehr stark besetzt, oft auch doppelt. Nationaltrainer Gareth Southgate hat die Qual der Wahl. Kroatien hat aber zumindest Außenseiterchancen. Vielleicht gelingt nach dem zweiten Platz bei der WM 2018 nun der große Wurf.

England gegen Kroatien live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen den Three Lions und den Vatreni findet am Sonntag, den 13. Juni statt. Der Anstoß im Wembley Stadium in London erfolgt planmäßig um 15 Uhr. Das Erste überträgt die Partie live im Free TV. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel kostenlos über die ARD-Mediathek streamen. Auch über MagentaTV kann die Partie live und in voller Länge angesehen werden. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

