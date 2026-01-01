Götze-Gespräche & erste Signale

Die Tendenz in der Personalie Mario Götze (33) geht aktuell in Richtung Verlängerung bei Eintracht Frankfurt. Der ‚Bild‘ zufolge haben erste Gespräche stattgefunden und die Signale sollen dahin gehen, dass sich beide Seiten eine Ausdehnung der Zusammenarbeit vorstellen können. Weitere Verhandlungen seien für den Januar geplant.

Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft zwar am Saisonende aus, beinhaltet aber eine einjährige Verlängerungsoption. Gut möglich, dass diese gezogen wird. Eine weitere Spur führt aber auch in die nordamerikanische MLS, die seit einiger Zeit schon eine Option für den Weltmeister von 2014 darstellt.