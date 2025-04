100-Millionen-Klausel: Mora vor der Unterschrift

Der FC Porto grätscht Paris St. Germain im Werben um Rodrigo Mora (17) dazwischen. FT-Informationen bestätigen einen Bericht von ‚Maisfutebol‘, wonach sich das portugiesische Wunderkind bis 2030 an die Drachen bindet. Die Ausstiegsklausel wird auf 100 Millionen Euro festgesetzt. Noch in dieser Woche wird das Toptalent seine Unterschrift unter das neue Arbeitspapier setzen.

Trotz seines jungen Alters ist Mora in Porto bereits gesetzt. In der laufenden Saison kommt der Offensivspieler auf 18 Einsätze, in denen er sechs Treffer und drei Vorlagen beisteuerte. Eine Quote, die unter anderem PSG auf den Plan gerufen hat.