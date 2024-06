CL-Finale: Die Real-Aufstellung

Traditionell früh gibt Carlo Ancelotti seine Champions League-Aufstellungen bekannt. Da macht der Italiener auch beim Finale gegen Borussia Dortmund keine Ausnahme. Ersetzen muss der Cheftrainer den angeschlagenen Aurélien Tchouaméni, der es aber zumindest in den Kader geschafft hat. Für ihn läuft der nicht weniger begabte Eduardo Camavinga auf.

Für Toni Kroos wird das Wembley-Finale garantiert ein ganz besonderes Spiel. Der deutsche EM-Fahrer wird sich am heutigen Samstagabend vom Vereinsfußball verabschieden und will zum sechsten Mal den Henkelpott in die Höhe ragen.

Die Aufstellung von Real Madrid