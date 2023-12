Griezmann über Atlético: „Hier bin ich zuhause“

Antoine Griezmann (32) will in Europa nicht noch einmal für einen anderen Klub spielen als Atlético Madrid. Gegenüber der spanischen Sportzeitung ‚as‘ sagt der 32-Jährige: „Atlético wird fast hundertprozentig mein letzter Verein in Europa sein“ und „hier will ich sein, hier bin ich am glücklichsten und hier bin ich zuhause.“ Der französische Nationalspieler ist noch bis 2026 an die Colchoneros gebunden.

In Hinblick auf seine Zukunft spricht Griezmann zudem über ein Engagement in der MLS: „Außerhalb Europas würde ich später gerne in der MLS spielen, das habe ich immer gesagt“. In der laufenden Saison ist Griezmann in blendender Verfassung und trägt mit elf Toren und zwei Vorlagen in 18 Spielen zu einem aktuell starken dritten Platz bei.