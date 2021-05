Ex-Schalker Miranda fest zu Betis

Juan Miranda wird dem FC Barcelona nun wohl endgültig den Rücken kehren und fest zu Betis Sevilla wechseln. Wie die spanische ‚Sport‘ berichtet, steht eine Einigung kurz bevor. Bereits in der laufenden Spielzeit war der 21-Jährige an Betis verliehen.

Dort machte der Linksverteidiger mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Insgesamt 22 Ligaeinsätze stehen für Miranda zu Buche – in der Regel über die vollen 90 Minuten. Damit scheint der Spanier nun seine sportliche Heimat gefunden zu haben. In der Saison 2019/20 lief der U21-Nationalspieler leihweise für Schalke 04 auf, wurde in Deutschland aber nicht heimisch.