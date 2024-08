Bayern ausgestochen: Leipzig verkündet Xavi-Coup

RB Leipzig setzt ein dickes Statement auf dem Transfermarkt. Wie die Sachsen verkünden, spielt Topstar Xavi Simons (21) auch in der kommenden Saison leihweise bei RB. Einziger Wermutstropfen: Eine Kaufoption konnte sich Leipzig nicht sichern. Realistisch betrachtet hätte Paris St. Germain aber wenn überhaupt nur einer Ablöse zugestimmt, die für den Bundesligisten nicht stemmbar gewesen wäre.

Leipzigs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer erklärt: „Xavi und RB Leipzig – das hat einfach von Anfang an gepasst. Er hat sich hier schnell zu einem Leistungsträger und einem der besten Spieler der Bundesliga entwickelt. Xavi hat in vielen Partien und nicht zuletzt bei der Euro 2024 gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler ist. In ihm steckt natürlich noch mehr Potenzial, mit dem er das nächste Level erreichen kann.“

So entscheidet sich Xavi für die Komfortzone beim Leipziger Leihklub und gegen den nächsten Schritt zum FC Bayern oder einem anderen Topklub. In der zurückliegenden Saison entwickelte sich der niederländische Offensivspieler prächtig: Nach einer starken RB-Saison mit 25 Scorerpunkten ließ er eine ebenfalls überzeugende EM im Oranje-Trikot folgen (vier Scorerpunkte). Daran wird Xavi nun anknüpfen wollen.

Xavi sagt: „Alles, was ich mir von meinem Wechsel nach Leipzig erhofft habe, ist eingetreten. Ich habe von Anfang an ein tolles Team vorgefunden, von allen das volle Vertrauen gespürt und mich so als Spieler und Mensch weiterentwickeln können – RB Leipzig bietet dafür einfach das perfekte Umfeld. Dazu kommt die Wertschätzung, wie sich der Club seit Monaten sehr klar, aber auch diskret um mich bemüht und mir einen eindeutigen Plan für die kommende Saison aufgezeigt hat.“