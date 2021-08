Zu teuer: Delaney-Deal wackelt

Die potenzielle Trennung von Borussia Dortmund und Thomas Delaney bleibt ein Thema. Nachdem dänische Medien jüngst vorgeprescht waren und den Transfer des 29-Jährigen zum FC Sevilla als nahezu fix vermeldet hatten, berichtet nun die ‚Marca‘ vom Stand der Verhandlungen.

Laut Spaniens größter Sportzeitung sind die Fronten verhärtet. Der BVB fordere eine Ablöse von zehn Millionen Euro für Delaney und sei aktuell nicht bereit, von dieser Summe abzurücken. Für Sevilla sei das jedoch zu viel.

Bewegungen gibt es in den Verhandlungen aktuell also nicht, in den nächsten beiden Wochen könnte sich das aber noch ändern. Delaney sei nach wie vor der Wunschspieler von Sevillas Sportchef Monchi, zudem wolle der Däne den BVB ein Jahr vor Vertragsende gern verlassen.

Kamara die Alternative?

Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, schauen sich die Andalusier zurzeit dennoch auf dem Transfermarkt nach Alternativen um. Im Visier des La Liga-Klubs ist auch Boubacar Kamara von Olympique Marseille. Für den Franzosen soll OM 15 Millionen aufrufen. Ein ebenfalls hoher Preis, allerdings sehe Monchi beim 21-Jährigen ein größeres Weiterverkaufspotenzial. 13 Tage bleiben den Parteien in den Verhandlungen noch.