Real zu spät: Zubimendi vor Arsenal-Wechsel

Der FC Arsenal muss sich offenbar doch keine Sorgen mehr machen, dass der Transfer von Martín Zubimendi (26) noch scheitern könnte. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist der Wechsel des Mittelfeldspielers von Real Sociedad San Sebastián „besiegelt und unterschrieben“. Während des Sondertransferfensters, das am heutigen Dienstag endet, soll der Deal allerdings nicht über die Bühne gehen. Wie das englische Onlinemagazin ausführt, haben die Basken ausdrücklich darum gebeten, den Transfer aus bilanztechnischen Gründen im Juli durchzuführen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am gestrigen Montag berichtete die ‚Marca‘, dass Real Madrid voll in den Poker eingestiegen ist und den Sechser ins Bernabéu lotsen will. Darüber hinaus sollen die Berater des 19-fachen spanischen Nationalspielers klargestellt haben, dass die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen sei. Laut ‚The Athletic‘ haben sich die Königlichen aber längst damit abgefunden, dass sich Zubimendi Arsenal anschließen wird.