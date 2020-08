Reichel in die zweite Liga

Ken Reichel setzt seine Karriere in der zweiten Liga fort. Wie der VfL Osnabrück offiziell bestätigt, hat der 33-jährige Linksverteidiger einen Vertrag für eine Spielzeit unterschrieben. Nach zwei Jahren an der Alten Försterei ist der Vertrag bei Union Berlin Ende Juni ausgelaufen.

Reichel kam in den vergangenen zwei Spielzeiten für die Eisernen auf 37 Pflichtspieleinsätze. In der vergangenen Bundesliga-Saison waren es aber derer nur noch sieben. Die Osnabrücker schließen damit die Lücke, die der Abgang von Felix Agu (20) in Richtung Werder Bremen gerissen hat.