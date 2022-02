Kiel verlängert mit van den Bergh

Johannes van den Bergh und Holstein Kiel dehnen ihre Zusammenarbeit aus. Wie der Zweitligist verkündet, hat der 35-Jährige seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des Linksverteidigers wäre zum Saisonende ausgelaufen. Der gebürtige Viersener ist seit 2017 für die Störche aktiv.

„Johannes van den Bergh ist mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seinen spielerischen Qualitäten eine feste Größe in unserem Team“, so Sportchef Uwe Stöver, „er übernimmt Verantwortung und bringt sich aktiv in die tägliche Arbeit ein. Daher sind wir der Überzeugung, dass er auch in der kommenden Saison ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft sein wird.“