Bericht: Werner kurz vor Leipzig-Abschied

Als Timo Werner RB Leipzig im Sommer 2020 zum ersten Mal verließ, ging er als Deutschlands Stürmer Nummer eins für 53 Millionen Euro zum FC Chelsea. Diesmal verlässt er die Sachsen als aussortierter Bankdrücker.

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, steht der 29-Jährige kurz vor dem Wechsel zu den San José Earthquakes in die nordamerikanische MLS. Zu den Modalitäten macht das renommierte Sportportal keine Angaben.

Da Werner aber nur noch bis Saisonende in Leipzig unter Vertrag steht, dort längst nicht mehr gebraucht wird und noch dazu Topverdiener ist, ist nicht mit einer Ablösezahlung zu rechnen. RB wird eher froh sein, noch etwas Gehalt einzusparen.