Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

Bericht: Werner kurz vor Leipzig-Abschied

Timo Werner ist zwar der Rekordtorschütze von RB Leipzig, spielt beim Brauseklub aber längst keine Rolle mehr. Nun steht er vor dem neuerlichen Abschied.

von Lukas Hörster - Quelle: The Athletic
1 min.
Timo Werner im RB-Trikot @Maxppp

Als Timo Werner RB Leipzig im Sommer 2020 zum ersten Mal verließ, ging er als Deutschlands Stürmer Nummer eins für 53 Millionen Euro zum FC Chelsea. Diesmal verlässt er die Sachsen als aussortierter Bankdrücker.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, steht der 29-Jährige kurz vor dem Wechsel zu den San José Earthquakes in die nordamerikanische MLS. Zu den Modalitäten macht das renommierte Sportportal keine Angaben.

Da Werner aber nur noch bis Saisonende in Leipzig unter Vertrag steht, dort längst nicht mehr gebraucht wird und noch dazu Topverdiener ist, ist nicht mit einer Ablösezahlung zu rechnen. RB wird eher froh sein, noch etwas Gehalt einzusparen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Major League Soccer
RB Leipzig
Earthquakes
Timo Werner

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Major League Soccer Major League Soccer
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Earthquakes Logo SJ Earthquakes
Timo Werner Timo Werner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert