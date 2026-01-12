Menü Suche
Einigung: RB vor erstem Winter-Transfer

RB Leipzig bessert in der Offensive nach. Mit einem neuen Außenstürmer ist man sich bereits einig.

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Sani Suleiman im Trikot der nigerianischen U20-Nationalmannschaft @Maxppp

RB Leipzig hat im Werben um Suleiman Sani offenbar klar die Pole Position übernommen. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Transfer des 19-jährigen Flügelstürmers von AS Trencin zu den Sachsen kurz bevor. Als Ablöse nennt der Pay-TV-Sender fünf bis sieben Millionen Euro, die Verhandlungen zwischen den Vereinen seien weit fortgeschritten.

Erst vor wenigen Tagen wurde das Interesse von Eintracht Frankfurt am jungen Nigerianer bekannt. Zudem gibt es laut ‚Sky‘ große Konkurrenz aus Saudi-Arabien und Belgien. Momentan seien die Leipziger aber vorne. Die Verpflichtung von Sani sei noch für diesen Januar angedacht und als Vorgriff auf den Sommer zu verstehen, heißt es weiter.

In der Slowakei macht Sani seit September 2024 auf sich aufmerksam. Trencin hatte die Nachwuchshoffnung direkt von Heimatklub Akwa United verpflichtet. In 40 Pflichtspielen für Trencin erzielte er fünf Tore und lieferte ebenso viele Assists. Zu seinen Stärken zählen Tempo, Antritt und Dribbling – die gleichen Attribute, die auch Leipzigs andere Flügelspieler Yan Diomande (19), Antonio Nusa (20), Tidian Gomis (19) und Johan Bakayoko (22) mitbringen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
