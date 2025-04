Félix-Leihe für die Klub-WM?

João Félix steht vor einer Rückkehr zu Benfica Lissabon. Die portugiesische Tageszeitung ‚Record‘ berichtet, dass der Jugendklub des Angreifers in die Offensive geht, um den 25-Jährigen noch vor der Klub-Weltmeisterschaft im ersten Transferfenster Anfang Juni zu verpflichten. Im Gespräch ist eine Leihe, aktuell spielt der Portugiese auf Leihbasis beim AC Mailand, kehrt aber im Sommer voraussichtlich zum FC Chelsea zurück.

Im Norden Londons hat der technisch hochbegabte Rechtsfuß kurzfristig aber ebenfalls keine Zukunft, weshalb Benfica sein Glück versucht. Dort hatte Félix einst seinen Durchbruch im Profifußball geschafft, ehe er 2019 für über 127 Millionen Euro zu Atlético Madrid wechselte. Schon in den vergangenen Transferperioden hatte sich der portugiesische Hauptstadtklub um eine Rückkehr bemüht, jetzt könnte Bruno Lage, unter dem Félix bereits 2019 bei Benfica gespielt hatte, als Zünglein an der Waage fungieren. Im vergangenen September hat er Roger Schmidt beerbt und steht jetzt wieder an der Seitenlinie.