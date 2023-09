Guardiola und die faulste Ausrede der Saison

Guardiolas faule Ausrede

Nach einer 2:5-Niederlage gegen den FC Arsenal im Community Shield hat Manchester City in dieser Saison jedes Pflichtspiel gewonnen. Trainer Pep Guardiola hat offenbar Angst davor, dass diese Serie bald enden könnte. Nicht etwa, weil die Mannschaft nicht über genügend Qualität verfügt, sondern wegen der Reiselogistik rund um das heutige Ligapokal-Spiel gegen Newcastle United. Denn die Skyblues können nicht wie gewohnt mit ihrem Charter-Jet fliegen, sondern müssen den Bus benutzen – die Tortur von zwei dreistündigen Autofahrten droht.

Für die englische Presse natürlich ein gefundenes Fressen. „City ist gezwungen, mit dem Bus nach Hause zu fahren und ein wütender Pep denkt, dass ihnen das die Titelverteidigung kosten könnte“, fasst der ‚Mirror‘ die Situation zusammen und kürt Guardiolas Worte mit dem Titel: „Die faulste Ausrede der Saison bislang.“ Der ‚Daily Star‘ ergänzt süffisant: „Pep wird beim Roadtrip übel.“

Vinicius der Retter

Nach einer 1:3-Packung im Derbi madrileño ist die Stimmung bei Real getrübt. Ein trickreicher brasilianischer Zauberfuß will diese aber aufhellen: Vinicius Junior steht vor der Rückkehr in den Kader. Nach ausgestandener Verletzung und überwundenen Magen-Darm-Problemen kann der 23-Jährige seinem Team bald wieder helfen. Madrids größten Sportzeitungen war das offenbar eine redaktionsübergreifende Sondersitzung wert: Anders ist wohl nicht zu erklären, dass sowohl die ‚Marca‘ also auch die ‚as‘ heute titeln: „Vinicius zur Rettung.“