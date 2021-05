U21-EM: Deutschland im Halbfinale | Note 2 für Elfer-Held Dahmen

Das deutsche Team war in der ersten Halbzeit klar spielbestimmend. Nach einigen Warnschüssen hatte Berisha nach wunderbarem Zuspiel von Nmecha die erste ganz große Chance, zielte aber knapp neben das Tor (20.). Deutschland spielte zielstrebig nach vorne, verlagerte immer wieder geschickt und brach häufig bis zur Grundlinie durch, den Hereingaben von Raum und Vagnoman fehlte aber zunächst die Präzision.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten dann die Dänen: Bruun Larsen scheiterte im Eins-gegen-eins an Dahmen (49.) und auch im Anschluss fand Deutschland den Faden lange nicht wieder. Es entwickelte sich ein zunehmend fahriges Spiel, in dem Dänemark durch den erst 17-jährigen Faghir schließlich in Führung ging (69.). Mit einigen Einwechslungen brachte Trainer Kuntz nochmal Schwung ins deutsche Spiel, sodass kurz vor Schluss Nmecha das DFB-Team in die Verlängerung rettete (88.).

Dort wirkte wiederum zunächst Deutschland frischer und ging durch Burkardt in der 100. Minute erstmals in Führung. Diese hielt jedoch nicht lang, ach Zeigerumdrehungen später glich Nelsson vom Punkt aus. In den letzten Minuten der Verlängerung wackelte Deutschland gehörig in der umformierten Abwehr, hatte aber durch Burkardt doch noch die große Chance zum Sieg. Der Angreifer traf aber nur den Pfosten (119.).

Die Entscheidung musste also im Elfmeterschießen her. Für Deutschland trafen bei einem Fehlschuss von Burkardt Kapitän Maier, Mai, Schlotterbeck, Nmecha, Pieper und Jaeckel. Dahmen hielt gegen Faghir und Kristiansen, sodass der Einzug ins Halbfinale perfekt war.

Torfolge

1:0 Faghir (69.): Die Dänen kombinieren sich über links in den Strafraum. Dort kommt der gerade erst eingewechselte Faghir an den Ball, lässt Pieper einfach aussteigen und schweißt den Ball in die Maschen. Dahmen ist dabei nicht unschuldig, schlägt das Leder doch mittig im Kasten ein.

1:1 Nmecha (88.): Raum schlägt eine Ecke von rechts auf den kurzen Pfosten. Dort verlängert der frisch eingewechselte Mai, Nmecha steht goldrichtig und bringt den Ball im Fallen im Tor unter.

1:2 Burkardt (100.): Raum mit einer weiteren seiner unzähligen Flanken. In Burkardt findet die Hereingabe diesmal einen Abnehmer. Der Mainzer nimmt den Ball mit der Brust aus der Luft und zieht mit links ab. Abgefälscht rauscht das Leder in die Maschen.

2:2 Nelsson (108.): Mai bringt im Strafraum etwas unbeholfen Isaksen zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelt Kapitän Nelsson trocken in die Mitte zum Ausgleich.

Bundesliga-Stars enttäuschen

Der aktuelle U21-Jahrgang ist bei Weitem nicht so gut besetzt wie seine Vorgänger – daraus macht auch Kuntz keinen Hehl. Umso mehr Augen waren auf Wirtz und Baku gerichtet. Beide spielten in Leverkusen respektive Wolfsburg eine starke Bundesliga-Saison und waren auch schon bei der A-Nationalmannschaft dabei. Gegen Dänemark tauchten aber sowohl Wirtz als auch Baku unter und wurden beim Stand von 0:1 ausgewechselt. FT-Note 5 für beide.

Matchwinnner Dahmen

In der Vorrunde patzte der deutsche Keeper gegen die Niederlande übel, das Team holte für Dahmen aber nochmal die Kohlen aus dem Feuer. Heute durfte sich der 23-Jährige revanchieren. Mit zwei gehaltenen Elfmetern avancierte Dahmen zum Matchwinner. Schon in der regulären Spielzeit parierte der Schlussmann glänzend gegen Bruun Larsen. Für die Bestnote reicht es jedoch nicht, da Dahmen bei Faghirs Treffer nicht ideal reagierte.

Die Noten für die deutsche U21

64‘ Burkardt (2) für Berisha

75‘ Klimowicz (4) für Stach

75‘ Adeyemi (2,5) für Baku

87‘ Mai (4) für Wirtz

91‘ Jaeckel (3,5) für Vagnoman