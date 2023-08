BVB-Transfers: Kehl zum aktuellen Stand

Sebastian Kehl zufolge schlägt Borussia Dortmund nur unter gewissen Umständen noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Vor der gestrigen Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln (1:0) sagte der Sportdirektor des BVB gegenüber ‚Sky‘: „Wir sind etwas eingeschränkt, aber sind derzeit mit der Zusammenstellung sehr zufrieden.“ Diese vagen Worte konkretisiert der 43-Jährige immerhin etwas: „Vielleicht haben wir auch noch den ein oder anderen Abgang.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Streichkandidaten sind in Dortmund übereinstimmenden Medienberichten zufolge etwa Thomas Meunier (31), Mateu Morey (23) und Thorgan Hazard (30). Aber auch ohne weitere Abgänge könnte der amtierende Vizemeister noch Verstärkung an Bord holen: „Wenn es noch eine Möglichkeit gibt, die Sinn ergibt für uns, dann schlagen wir auch noch zu.“ Sowohl in der Defensive als auch der Offensive würden die Dortmunder gerne noch etwas tun. Gerüchte gab es zuletzt um Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap (21) vom FC Southampton.