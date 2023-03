Chelsea-Besitzer Boehly will nächsten Klub

- Quelle: A Bola | The Guardian

Todd Boehly will offenbar den nächsten Verein kaufen. Wie ‚A Bola‘ berichtet, gab der Chelsea-Besitzer kürzlich ein Angebot in Höhe von 40 bis 50 Millionen Euro für 75 Prozent der Aktien vom portugiesischen Klub Portimonense ab. Die Offerte wurde allerdings abgelehnt, so die Sportzeitung.

Gleichzeitig laufen laut ‚The Guardian‘ ähnliche Gespräche mit Racing Straßburg. Ob die Möglichkeit besteht, den Ligue 1-Klub zu übernehmen, steht bisher aber noch nicht fest. Boehlys Plan ist es, eine ähnliche Struktur mit zahlreichen Vereinen aufzubauen, wie es Red Bull, 777 Partners oder die City Group bereits getan haben.

