Everton holt James an Bord

Der FC Everton sichert sich die Dienste von James Rodríguez. Wie die Toffees offiziell verkünden, erhält der 29-jährige Spielmacher einen Zweijahresvertrag. Die Liverpooler können den Vertrag einseitig um eine weitere Saison verlängern. Dem Vernehmen nach fließen zwischen 25 und 30 Millionen Euro Ablöse an Real Madrid.

Unter Evertons Chefcoach Carlo Ancelotti will James wieder zu alter Form finden. Bereits beim FC Bayern und bei Real Madrid arbeitete das Duo erfolgreich zusammen. Beim Liverpooler Klub soll der Linksfuß wieder eine größere Rolle einnehmen als zuletzt unter Zinedine Zidane in Madrid, wo er in der abgelaufenen Saison lediglich 758 Pflichtspielminuten erhielt.