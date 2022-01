Spurs wollen auch Lo Celso abgeben

Giovani Lo Celso könnte das nächste Opfer beim geplanten Umbruch des englischen Topklubs Tottenham Hotspur werden. Laut ‚The Athletic‘ hoffen die Londoner darauf, den 25-jährigen Mittelfeldspieler noch in diesem Transferfenster in einem Tauschdeal loszuwerden. In dieser Saison kommt der Argentinier nur zu neun Premier League-Einsätzen und hatte zudem mit zwei Verletzungen zu kämpfen.

Lo Celso konnte sich seit seinem festen Wechsel zu den Spurs im Sommer 2020 nicht nachhaltig in der Startformation festspielen. Der insgesamt 48 Millionen Euro teure Einkauf soll die Londoner daher genauso verlassen wie seine beiden Mittelfeld-Kollegen Dele Alli (25) und Tanguy Ndombélé (25). Letztgenannter steht in engem Kontakt mit Paris St. Germain bezüglich eines Transfers.