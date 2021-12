Preisschild für Kulusevski: Bayern unter den Interessenten?

Für Dejan Kulusevski könnte das Kapitel Juventus Turin bald enden. Der 21-Jährige darf die Alte Dame bei einem passenden Angebot angeblich verlassen. Ab 35 bis 40 Millionen Euro zeigt sich Juve einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge gesprächsbereit.

Die italienische Sportzeitung nennt den FC Bayern als möglichen Interessenten. Der Rekordmeister habe den Schweden schon seit seiner Zeit in der Jugend von Atalanta Bergamo auf dem Radar. An der Säbener Straße könnte die Verpflichtung des Flügelspielers, ähnlich wie bei Raphinha von Leeds United, wohl dann in Frage kommen, wenn Kingsley Coman seinen Vertrag nicht verlängert.

Die heißeste Spur scheint allerdings nach England zu führen. Ex-Juve Sportdirektor Fabio Paratici, seit Sommer bei Tottenham Hotspur angestellt, plant eine Offerte für Kulusevski. Der FC Arsenal soll ebenfalls ein Angebot vorbereiten.