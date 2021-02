Liverpool-Debüt für Kabak

Ozan Kabak steht erstmals in der Startelf des FC Liverpool. Im Spiel gegen Leicester City (Anstoß 13:30 Uhr) wird der 20-Jährige neben Kapitän Jordan Henderson in der Innenverteidigung der Reds auflaufen.

Kabak war am Deadline Day vom FC Schalke 04 auf Leihbasis zu den Reds gewechselt. Liverpool besitzt eine Kaufoption von rund 20 Millionen Euro. Sein Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis 2024.

