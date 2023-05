Schnäppchen aus Portugal: Bundesliga-Klubs wollen Bamba

32 Pflichtspiele stehen für Ibrahima Bamba in der laufenden Saison zu Buche. Dem 21-Jährigen ist der endgültige Durchbruch im Profifußball gelungen, nachdem er sich in der vergangenen Spielzeit noch mit lediglich sieben Einsätzen in der ersten Liga begnügen musste. Der rasante Aufstieg des Verteidigers von Vitoria Guimarães bleibt in Europa nicht unbemerkt.

Nach FT-Informationen sind vier Bundesliga-Klubs konkret an einer Verpflichtung interessiert. Zudem soll der Italiener weitaus weniger kosten als seine vertraglich verankerte Ausstiegsklausel besagt. Für die festgeschriebene Ablösesumme von 30 Millionen Euro dürfte Bamba ohne Einverständnis seines Arbeitgebers wechseln. Aus dem Umfeld des Spielers ist jedoch zu vernehmen, dass Guimarães schon bei Angeboten über zehn Millionen Euro gesprächsbereit ist.

Bis 2026 ist Bamba noch an den portugiesischen Erstligisten gebunden. Dass er seinen Vertrag auch erfüllt, ist aber nahezu ausgeschlossen. Im bevorstehenden Sommer-Transferfenster ist ein Wechsel vorgesehen. Zu groß ist das Interesse am hochveranlagten Abwehrspieler, der in der Jugend zum Sechser ausgebildet wurde. Zu Beginn der Saison wurde Bamba dann zum Innenverteidiger umgeschult – mit großem Erfolg.

Engländer lauern

Doch die Vereine aus der Bundesliga müssen auf der Hut sein. FT kann Gespräche der Spielervertreter mit Aston Villa und dem FC Arsenal bestätigen. Zahlreiche weitere Premier League-Klubs haben Bamba auch auf dem Schirm. Englands Erstligisten könnten bei einem Wettbieten weitaus tiefer in die Tasche greifen als die deutsche Konkurrenz.

Sollte Bamba der Sprung in die italienische Nationalmannschaft gelingen, würde das seinen Preis in die Höhe treiben und höchstwahrscheinlich zusätzliche Interessenten auf den Plan rufen. Dem Vernehmen nach gehört der 1,85 Meter große Rechtsfuß zum erweiterten Kreis der Squadra Azzurra, eine Nominierung blieb bislang aber noch aus.