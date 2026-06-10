Real Madrid geht voraussichtlich auch in die kommende Saison mit Topstar Vinicius Junior. Laut der ‚as‘ hat der Brasilianer die Entscheidung getroffen, in der neuen Spielzeit in jedem Fall weiter bei den Königlichen zu bleiben. Nach der Weltmeisterschaft will sich Real mit dem 25-Jährigen zusammensetzen und über die Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags sprechen.

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Sollte es zu keiner Übereinkunft kommen, könnte der Linksaußen die spanische Hauptstadt im Sommer des kommenden Jahres ablösefrei verlassen. Sowohl Vini als auch Real-Präsident Florentino Pérez hatten in der Vergangenheit allerdings stets die gegenseitige Wertschätzung betont. Von den Fans im Santiago Bernabéu wurde der Rechtsfuß in der vergangenen Saison auch immer wieder kritisch gesehen.