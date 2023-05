Pep versteckt den Champagner | Alle für Lewy

Kein Champagner für City

Manchester City könnte am heutigen Samstag auf dem Sofa zum dritten Mal in Folge englischer Meister werden. Voraussetzung dafür wäre eine Niederlage des Verfolgers FC Arsenal bei Nottingham Forest (18:30 Uhr). Spätestens mit einem eigenen Sieg am Sonntag (17 Uhr) gegen den FC Chelsea wäre die Meisterschaft perfekt.

Grund zum Feiern also normalerweise – doch der Trainer sieht das anders. Pep Guardiola hat seine Spieler laut dem ‚Daily Mirror‘ aufgefordert, die Party zu verschieben. Schließlich stehen für die Skyblues noch die Finals im FA Cup gegen Manchester United (3. Juni) und in der Champions League gegen Inter Mailand (10. Juni) an. Der ‚Telegraph‘ titelt daher: „Der Champagner muss gekühlt bleiben.“

Premier League-Spitze # Mannschaft Pkt Sp. S U N Tore GT +/- 1 ManCity 85 35 27 4 4 92 31 61 2 Arsenal 81 36 25 6 5 83 42 41 3 Newcastle 69 36 19 12 5 67 32 35 4 Man United 66 35 20 6 9 51 41 10 Komplette Rangliste

Viel Champagner für Barça

Ganz anders sind die Vorzeichen beim FC Barcelona. Die Katalanen stehen bereits als spanischer Meister fest, in den Pokalwettbewerben ist man längst raus. Nach dem heutigen Spiel gegen Real Sociedad (21 Uhr) bekommt Barça die Trophäe überreicht. „Die Feier der Meister“ ist entsprechend das große Thema in der katalanischen Zeitung ‚Sport‘.

Die benachbarte ‚Mundo Deportivo‘ hat derweil immerhin noch ein sportliches Ziel ausgerufen: Robert Lewandowski soll in seiner ersten Saison in La Liga zum Torschützenkönig gemacht werden. Der Ex-Bayer führt die Liste mit 21 Treffern vor Karim Benzema (17) an. Da sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen.