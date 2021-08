Conference League-Auslosung: Union Berlin empfängt Kuopio oder Astana

Der 1. FC Union Berlin hat sich erstmals seit 2001 wieder für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert. Damals schieden die Köpenicker gegen den bulgarischen Vertreter Litex Lovech (0:2 und 0:0) im UEFA Cup aus. Nun treffen die Hauptstädter in der dritten Qualifikationsrunde der Europa Conference League auf Kuopio PS oder den FC Astana. Der Gegner gastiert am 5. August im Berliner Olympiastadion. Das Rückspiel findet sieben Tage später in Finnland oder Kasachstan statt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Begegnungen:

NS Mura/FK Zalgiris - FC Prishtina/FK Bodo Glimt

Neftci PFK/HJK Helsinki - Maccabi Haifa FC/HB Torshavn

Omonoia/FC Flora Tallinn - Shamrock Rovers FC/KF Teuta

Riga FC/Hibernians FC - Lincoln Red Imps FC/SK Slovan Bratislava

Linfeld FC/CS Fola Esch - FC Kairat Almaty/Alashkert FC

AEL Limassol FC/Qarabag FK - Breidablik/Aberdeen FC

Stade Rennes - Rosenborg BK/NK Domzale

Bohemian FC/Paok FC - Hibernian FC/HNK Rijeka

Ujpest FC/FC Basel - FK Cukaricki/Hammarby Fotboll

KF Laci/RSC Anderlecht - Vitesse Arnheim/Dundalk FC

Kups Kuopio/FC Astana - 1. FC Union Berlin

The New Saints FC/FC Viktoria Pilsen - PFC CSKA-Sofia/NK Osijek

FK Vojvodina/LASK Linz - Galatasaray/ST Johnstone

FC Luzern/Feyenoord Rotterdam - IF Elfborg/FK Velez

FC Pacos de Ferreira/Larne FC - Tottenham Hotspur

Kolos Kovalivka/ Schakhter Karagandy - FC Spartak Trnava/Maccabi Tel-Aviv

Rakow Czestochowa/FC Rubin Kasan - RFS/Kaa Gent

Dinamo Batumi/Sivasspor - PFC Lokomotiv Plydiv 1926/FC Kopenhagen

CD Santa Clara/NK Olimpija Ljubjana - FC Sotschi/FK Partizan

Trabzonspor/Molde FK - AS Rom

WKS Slask Wroclaw/Hapoel Beer-Sheva FC - Rapid Wien/Anorthosis Famagusta FC

FK Jablonec/Celtic Glasgow - FC Tobol Kostanay/MSK Zilina