FCA: Baum-Entscheidung steht an

Geht es nach Michael Ströll, wird Manuel Baum auch in der kommenden Saison beim FC Augsburg an der Seitenlinie stehen. „Manuel passt überragend zum FC Augsburg, das war mir auch vorher klar, und er macht gerade einen phänomenalen Job. Jetzt geht es darum: Ist Manuel bereit, weiterzumachen? Das ist mal die allerwichtigste Frage“, leitet der Geschäftsführer bei ‚Sky90‘ ein und erklärt: „Im Moment gibt es für den FC Augsburg keinen besseren Trainer als Manuel Baum.“

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Die Entscheidung wird in einer Woche fallen. „Wir werden nach Saisonende, glaube ich, ähnlich wie wir es im Winter gemacht haben, uns zusammensetzen, ein paar Dinge besprechen und dann die beste Entscheidung für den Klub treffen“, kündigt Ströll an. Die Frage ist dabei nicht, ob Baum in Augsburg weitermacht, sondern nur, in welcher Position. So wird der 46-Jährige „in der neuen Saison eine wichtige Rolle einnehmen, eventuell als Cheftrainer oder eben wieder als Leiter Entwicklung und Innovation“.