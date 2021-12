PSG: Vier Baustellen für den Winter

In der Liga ist Paris St. Germain in dieser Saison ohne echte Konkurrenz, 13 Punkte beträgt der Vorsprung auf die Verfolger bereits. Und so richtet sich der Blick in erster Linie auf das mit Spannung erwartete Champions League-Achtelfinale gegen Real Madrid. Bevor es zum Kräftemessen mit den Königlichen kommt, will man aber noch den Wintertransfermarkt nutzen. Der ‚L'Équipe‘ zufolge stehen insbesondere drei Punkte auf der To-Do-Liste.

So möchte PSG den Kader ausdünnen und das Gehaltsvolumen senken. Mittelfeldspieler Rafinha wurde bereits zu Real Sociedad verliehen, sechs weiteren Akteuren würde man ebenfalls keine Steine in den Weg legen.

Icardi auf dem Sprung?

Auf der Liste möglicher Neuzugänge steht derweil laut ‚L'Équipe‘ ein zentraler Mittelfeldspieler. Sommer-Verpflichtung Georginio Wijnaldum (31) konnte die Erwartungen bisher nicht erfüllen und so lässt Manager Leonardo den Blick schweifen. Sollte sich eine passende Gelegenheit ergeben, wolle man zuschlagen.

Zudem sei es denkbar, dass ein neuer zentraler Stürmer in den Prinzenpark wechselt. Sollte Mauro Icardi sich verabschieden, wäre die Verpflichtung eines Nachfolgers nötig. Der 28-jährige Argentinier führte nach FT-Infos bereits Gespräche mit Juventus Turin.

Tür öffnet sich

Leonardos volle Aufmerksamkeit gilt in diesen Stunden aber offenbar einer anderen Personalie. Weil die Gespräche zwischen dem FC Barcelona und Ousmane Dembélé bezüglich einer Vertragsverlängerung gestern ergebnislos abgebrochen wurden, macht sich PSG neue Hoffnungen.

Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ hat sich der französische Topklub eingeschaltet und führt nun Verhandlungen mit Dembélé-Berater Moussa Sissoko. Dass der 24-jährige Weltmeister den bevorstehenden Abgang von Kylian Mbappé auffangen könnte, liegt auf der Hand.