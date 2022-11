Juves „Gegenangriff“ | Leo vs. Lewy

Juve startet den „Gegenangriff“

Auch einen Tag nach dem Rücktritt der Führungsebene von Juventus Turin hält das Thema die italienischen Medien in Atem. „Gegenangriff Juve“, titelt die ‚Tuttosport‘. „Die Zukunft wird außergewöhnlich“, sagt John Elkann, der bei der Alten Dame nun der neue starke Mann hinter den Kulissen ist. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ und der ‚Corriere dello Sport‘ sind da deutlich skeptischer, denn beide Zeitungen attestieren den Bianconeri ein gewisses „Risiko“ durch die personellen Veränderungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leo vs. Lewy

Die spanischen Medien beschäftigt heute vor allem die Partie zwischen Argentinien und Polen. Das Augenmerk liegt dabei besonders auf zwei Spielern: Lionel Messi und Robert Lewandowski. „Das Duell der Tore“ lautet die Überschrift der ‚Mundo Deportivo‘. Die ‚Sport‘ geht mit „Weltduell“ in eine ähnliche Richtung. Messi überzeugte bislang mit zwei Treffern, während sich Lewandowski über sein Premierentor bei einer WM freuen durfte. Polen hat am letzten Spieltag der Gruppe C mit vier Punkten die bessere Ausgangslage. Die Albiceleste hat einen Zähler weniger auf dem Konto.

„Rashhour“ in Katar

Das Cover des ‚Mirror‘ lässt den Ausgang des gestrigen Aufeinandertreffens von England und Wales bereits erahnen. Vier Spieler der Three Lions bejubeln den 3:0-Sieg, darunter die Torschützen Phil Foden und Marcus Rashford. Angesichts des Doppelpacks von Rashford bedient sich der ‚Daily Express‘ einem Wortspiel: „Rashhour“. Die Briten ziehen gemeinsam mit den USA ins Achtelfinale ein, Wales ist raus.