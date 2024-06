Bochum: Masouras-Entscheidung steht an

Der VfL Bochum hat in Kürze Klarheit, ob er mit Wunschstürmer Giorgos Masouras die kommende Saison planen kann. Wie der ‚kicker‘ berichtet, „soll sich in dieser Woche entscheiden“, ob der 30-Jährige Olympiakos Piräus verlässt und nach Bochum wechselt.

Der Bundesligist hatte Masouras schon im Winter nach Bochum lotsen wollen, der entschied sich aber für den Verbleib in Griechenland und gewann die Conference League. Da der Vertrag ausläuft, kommt der Mittelstürmer ablösefrei auf den Markt. Piräus will sich allerdings noch nicht geschlagen geben und bietet einen neuen Vertrag samt Gehaltserhöhung. Daneben buhlt auch Trabzonspor um Masouras, der aber zu einem Wechsel in eine europäische Topliga tendieren soll.