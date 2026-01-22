Behrens-Opfer flüchtet

Georgios Koutsias könnte den FC Lugano in diesem Winter verlassen. Wie der ‚Blick‘ berichtet, hat Rapid Wien bereits ein Millionen-Angebot für den 21-Jährigen unterbreitet. Der Grieche war zuletzt unfreiwillig in die Schlagzeilen geraten, als er während eines Testspiels von Kevin Behrens (34) zu Boden gestoßen und verbal beleidigt worden war.

Der Vorfall scheint bei Koutsias Spuren hinterlassen zu haben. Trainer Mattia Croci-Torti erklärte dazu: „Ich habe mit Georgios gesprochen und verstanden, dass er ein paar Tage Abstand brauchte, um den Kopf freizubekommen.“ Der Angreifer gehörte beim Rückrundenstart der Schweizer Super League nicht zum Aufgebot, trainiert aber mittlerweile wieder mit der Mannschaft.