Menü Suche
Kommentar
Super League

Behrens-Opfer flüchtet

von Daniel del Federico - Quelle: Blick
1 min.
Georgios Koutsias stürmt für den FC Lugano @Maxppp

Georgios Koutsias könnte den FC Lugano in diesem Winter verlassen. Wie der ‚Blick‘ berichtet, hat Rapid Wien bereits ein Millionen-Angebot für den 21-Jährigen unterbreitet. Der Grieche war zuletzt unfreiwillig in die Schlagzeilen geraten, als er während eines Testspiels von Kevin Behrens (34) zu Boden gestoßen und verbal beleidigt worden war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vorfall scheint bei Koutsias Spuren hinterlassen zu haben. Trainer Mattia Croci-Torti erklärte dazu: „Ich habe mit Georgios gesprochen und verstanden, dass er ein paar Tage Abstand brauchte, um den Kopf freizubekommen.“ Der Angreifer gehörte beim Rückrundenstart der Schweizer Super League nicht zum Aufgebot, trainiert aber mittlerweile wieder mit der Mannschaft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Super League
Bundesliga
Lugano
Rapid
Georgios Koutsias

Weitere Infos

Super League Super League
Bundesliga Bundesliga
Lugano Logo Lugano
Rapid Logo SK Rapid Wien
Georgios Koutsias Georgios Koutsias
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert