Hertha: Heftige Dárdai-Standpauke für Cunha

Pál Dárdai hat sich zum Abwehrverhalten von Matheus Cunha mächtig ausgelassen. „In Deutschland kann man sich das nicht leisten, nicht gegen den Ball zu arbeiten oder individuelle Sachen zu machen. Dann rutscht alles weg. Es gibt Szenen, die überhaupt nicht in Ordnung waren“, echauffierte sich der Trainer von Hertha BSC am Tag nach dem 1:3 gegen den 1. FC Köln im Gespräch mit Pressevertretern, „[...] wie kommt so ein Fußballer in 90 Minuten in den Spaziergang-Modus? Ich kenne das nicht.“

Cunha, fuhr Dárdai fort, „ist ein guter Junge. Aber wenn während des Spiels solche Dinge kommen, frage ich mich: Wie kann das sein? Natürlich werde ich mit ihm auch Gespräche führen.“ Der brasilianische Offensiv-Allrounder ist ein Verkaufskandidat bei den Berlinern, kann für eine Ablöse von 30 Millionen Euro gehen. Derzeit buhlt vor allem Atlético Madrid um Cunhas Dienste.