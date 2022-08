Chelsea: Fofana heute im Medizincheck

Der Rekordtransfer von Wesley Fofana zum FC Chelsea befindet sich in den letzten Zügen. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der Innenverteidiger von Leicester City am heutigen Sonntag den erforderlichen Medizincheck absolvieren. Im Anschluss wird der 21-jährige Franzose langfristig bei den Blues unterschreiben.

Um Fofana an die Stamford Bridge zu lotsen, nimmt Chelsea den stolzen Preis von 90 Millionen Euro in die Hand. Die Blues machen den 1,90 Meter-Mann damit zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten. Bislang ist Harry Maguire (29) mit dem damaligen Transfererlös von 87 Millionen Euro der Rekordhalter. An Leicester ist Fofana noch bis 2027 gebunden.