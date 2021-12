Mit Kaufoption? Brobbey-Leihe vor dem Abschluss

Der Abschied von Brian Brobbey von RB Leipzig rückt in greifbare Nähe. Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, ist sich der 19-jährige Angreifer mit seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam einig. Die Übereinkunft mit den Sachsen bezüglich einer Rückrundenleihe soll in Kürze folgen.

Ein letztes Detail in den Verhandlungen soll eine mögliche Kaufoption sein. So sei sich der Bundesligist nicht sicher, ob ein solcher Passus verankert werden soll oder nicht. Denn sollte Brobbey bei seinem Ausbildungsklub zurück in die Spur finden, könnte RB den Zugriff auf das Kraftpaket im Falle eine Festverpflichtung von Ajax verlieren. Niederländische Medien hatten berichtet, dass eine solche Option nicht Bestandteil des Deals werden soll

Bei Amsterdams Profiteam gelang Brobbey in der Spielzeit 2020/21 der Durchbruch. Der niederländische U21-Nationalspieler erzielte sechs Treffer und bereitete zwei weitere in 19 Pflichtspielen vor. In Leipzig wartet das Offensivtalent dagegen nach 14 Kurzeinsätzen noch auf seinen ersten Treffer. Von seinen Teamkollegen verabschiedete sich Brobbey bereits.